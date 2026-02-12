Consorzio Asi assemblea rinviata | nodo estromissioni e partita sul nuovo direttivo

L’assemblea del Consorzio Asi di Caserta si è conclusa senza decisioni. La riunione di ieri mattina nella sede di Ponteselice è stata rinviata a causa di tensioni sui temi delle estromissioni e sulla composizione del nuovo direttivo. I rappresentanti presenti non sono riusciti a trovare un accordo e ora si attende una nuova data per provare a risolvere la situazione.

Seduta aggiornata dopo il rilievo formale sull'ordine del giorno. In bilico la decadenza del delegato di Villa Literno. Aversa senza diritto di voto per morosità Si chiude con un nulla di fatto l'assemblea del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Caserta, riunitasi ieri mattina nella sede di Ponteselice. In apertura dei lavori, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha chiesto l'aggiornamento della seduta per adeguarsi formalmente alla diffida della Regione Campania, che impone la corretta convocazione dell'assemblea con specifici punti all'ordine del giorno. Al centro della questione l'estromissione dall'assemblea della Fondazione AsiCe e della società consortile Coplus, con sede a Palermo.

