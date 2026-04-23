Ascolti TV | Mercoledì 22 Aprile 2026 GF Vip 1.864 – 15.7% arranca pure con Rai1 e Rai2 in replica battuto dalla Coppa Italia che vince la serata 2.990 – 16.5%

Nella serata di mercoledì 22 aprile 2026, il Grande Fratello Vip ha registrato 1.864 spettatori con uno share del 15,7%, risultando in calo rispetto alle precedenti serate. Rai1 e Rai2 in replica hanno riscosso ascolti inferiori rispetto alla diretta, mentre la partita di calcio della Coppa Italia ha conquistato la serata con 2.990 spettatori e uno share del 16,5%. Su Rai1 è andato in onda il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai”, seguito da un pubblico più ridotto.