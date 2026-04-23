Ascolti TV | Mercoledì 22 Aprile 2026 GF Vip 1.864 – 15.7% arranca pure con Rai1 e Rai2 in replica battuto dalla Coppa Italia che vince la serata 2.990 – 16.5%
Nella serata di mercoledì 22 aprile 2026, il Grande Fratello Vip ha registrato 1.864 spettatori con uno share del 15,7%, risultando in calo rispetto alle precedenti serate. Rai1 e Rai2 in replica hanno riscosso ascolti inferiori rispetto alla diretta, mentre la partita di calcio della Coppa Italia ha conquistato la serata con 2.990 spettatori e uno share del 16,5%. Su Rai1 è andato in onda il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai”, seguito da un pubblico più ridotto.
Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1 Sister Act 2 – Più svitata che mai interessa 1.880.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.864.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile intrattiene 1.429.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Lazio incolla davanti al video 2.990.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.487.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 388.000 spettatori (3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.074.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 363.000 spettatori (2.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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