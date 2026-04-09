Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino Pretty Woman Chi l' ha visto Saviano Le Iene

Ieri sera, mercoledì 8 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti hanno mostrato risultati diversi. La gara degli ascolti ha coinvolto la trasmissione di intrattenimento condotta da un noto presentatore, il film “Pretty Woman”, il programma di inchieste “Chi l'ha visto”, e le puntate di “Le Iene”. In prima serata, anche una sfida tra programmi di approfondimento e varietà, tra cui “Stasera tutto è possibile”, ha catturato l’attenzione del pubblico.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Forbidden Fruit (Canale 5) chiude alle spalle di Pretty Woman (Rai 1) e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2). Ai piedi del podio Champions League (Tv8), Chi l’ha visto? (Rai 3), Le Iene (Italia 1), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Terrybilmente Divagante (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e SavianoLa Rai manca il tris nella giornata di mercoledì 18 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e SavianoLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Temi più discussi: Pretty Woman torna su Rai 1 per la 33ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata; La Rai ferma tutto per De Martino: il trattamento speciale per Stasera tutto è possibile; Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%). Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vince)Stasera Tutto è Possibile scendo sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13,7% di share, Veronica Gentili e Le Iene si confermano: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti TV ieri sera, 8 aprile 2026: chi ha vinto tra STEP e Forbidden Fruit?Oltre a STEP, sono tornati, come ogni mercoledì, tanti contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, con anche il documentario a cura di Roberto Saviano su LA7 ... money.it "Edward: che cosa vuoi Vivian Vivian: voglio la favola... Edward: e dopo che lui l'ha salvata, che succede!" Vivian: che lei salva lui!" Adesso in onda Pretty Woman, impossibile non sognare con questo film e con due protagonisti così - facebook.com facebook Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com