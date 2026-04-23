Ascolti TV di mercoledì 22 aprile 2026

Mercoledì 22 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano come la partita tra Atalanta e Lazio trasmessa su Italia 1 abbia ottenuto circa 2 milioni di spettatori. La gara di Coppa Italia ha dominato la serata, attirando un pubblico consistente. Altre trasmissioni hanno registrato numeri inferiori, consolidando il primato della competizione calcistica tra le preferenze degli spettatori.

La partita Atalanta-Lazio su Italia1 conquista 2.990.000 spettatori con il 16.5% di share, vincendo la prima serata davanti al GF Vip di Canale5 (1.864.000 – 15.7%). Sister Act 2 su Rai1 totalizza 1.880.000 spettatori all’11%, mentre Anche Stasera Tutto è Possibile su Rai2 raggiunge 1.429.000 al 9.7%. Affari Tuoi su Rai1 guida con 4.798.000 spettatori (22.8%), tallonato da La Ruota della Fortuna su Canale5 (4.652.000 – 22.2%). Otto e Mezzo su La7 eccelle con 1.929.000 (9.3%), superando molti concorrenti. L’Eredità su Rai1 domina con 4.538.000 spettatori (28.9%), seguita da Avanti un Altro su Canale5 (2.616.000 – 18.5%). Forbidden Fruit su Canale5 è il più visto con 2.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di mercoledì 22 aprile 2026 LIVE: Wednesday 22 April 2026 Notizie correlate Ascolti TV | Mercoledì 22 Aprile 2026Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1 Sister Act 2 – Più svitata che mai interessa . Ascolti tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2, Grande Fratello Vip, Atalanta-LazioAscolti tv mercoledì 22 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Ascolti tv mercoledì 15 aprile: vince l'ultima di STEP (16%), Forbidden Fruit (12.9%) batte Sister Act (10.5%); Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo; Ascolti TV ieri sera, 15 aprile 2026: chi ha vinto tra Stasera Tutto è Possibile e Forbidden Fruit?. Ascolti tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2, Grande Fratello Vip, Atalanta-LazioAscolti tv 22 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it La sfida per gli ascolti si accende e non mancano i colpi di scena, Gerry Scotti gioca la sua carta più inaspettata - facebook.com facebook “Basta passerelle, ci ascolti”, l’Istituto Galilei contesta il ministro Valditara roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com