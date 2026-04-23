Ascolti TV | Mercoledì 22 Aprile 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1 Sister Act 2 – Più svitata che mai interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Lazio incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Sento la Terra Girare raduna.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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