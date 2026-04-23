Ascolti tv mercoledì 22 aprile | Sister Act 2 Grande Fratello Vip Atalanta-Lazio

Mercoledì 22 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti includono Sister Act 2 su Rai 1, il Grande Fratello Vip e la partita Atalanta-Lazio. L’auditel ha registrato i dati di ascolto e share di tutte le trasmissioni trasmesse in serata. Le cifre precise dei vari programmi sono disponibili e permettono di confrontare la loro performance rispetto alle altre proposte televisive della stessa serata.

Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Sister Act 2. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Atalanta-Lazio di Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 22 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2, Grande Fratello Vip, Atalanta-Lazio Notizie correlate Stasera in tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 aprile. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv mercoledì 15 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 15 aprile chi ha vinto tra De Martino, Sister Act, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Sister Act 2 - Più svitata che mai; Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 22 Aprile, in prima serata. Stasera in tv mercoledì 22 aprile: Sister Act 2Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it Sister Act 2 – Più svitata che mai, Rai 1 | Trama e cast del sequel con Whoopi Goldberg, oggi 22 aprile 2026Su Rai 1, mercoledì 22 aprile 2026, in prima serata alle ore 21.30, andrà in onda il film commedia Sister Act 2 – Più svitata che mai. La pellicola statunitense è stata distribuita da Touchstone Home ... ilsussidiario.net Questa sera su RaiUno, il secondo capitolo di una serie molto amata…SISTER ACT 2! Iconico è dire poco. - facebook.com facebook Alle 21.30 "Sister Act 2 - Più svitata che mai" di Bill Duke con Whoopy Goldberg, Maggie Smith, James Coburn | Le suore del convento di Santa Caterina si affidano di nuovo a Deloris, tornata a cantare nei night, per risistemare la scuola di San Francisco dove x.com