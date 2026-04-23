Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip mercoledì 22 aprile, dopo aver lasciato spazio alla partita di Coppa Italia il martedì sera. La sua presenza in prima serata ha attirato l’attenzione degli ascolti, che sono stati monitorati attentamente. La programmazione ha visto competere il suo show con altre trasmissioni di prima visione, in un contesto di forte concorrenza televisiva.

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, mercoledì 22 aprile, dopo che è stata costretta a cedere la serata del martedì alla partita di Coppa Italia. L’ex moglie di Totti non può più permettersi di fallire il podio degli ascolti tv, anche se la competizione è stata alta, ma non impossibile. Infatti, abbiamo ritrovato in prima serata su Rai 2 Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, ma non si trattava di una nuova puntata. Non è facile comunque scontrarsi col nuovo direttore artistico di Sanremo, soprattutto dopo il record di ascolti di Affari Tuoi ( senza però il rivale di sempre, Gerry Scotti ). Il resto della...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 22 aprile, Ilary Blasi non può più fallire: nemmeno contro Stefano De Martino

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