Il 30 marzo si sono registrati gli ascolti televisivi della giornata, con Alessandro Gassmann protagonista su Rai 1 con la serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. Nello stesso giorno, Ilary Blasi ha condotto il “Grande Fratello Vip” su Canale 5. Questa è stata l’ultima sfida tra Gassmann e Blasi durante questa settimana televisiva, mentre altri protagonisti come De Martino e Gassmann si sono confrontati con Gerry Scotti.

È iniziata un’altra settimana televisiva e per l’ultima volta Alessandro Gassmann, protagonista su Rai 1 di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ha sfidato Ilary Blasi che su Canale 5 ha condotto il Grande Fratello Vip. Fino ad ora Gassmann ha avuto la meglio in termini di share su Ilary Blasi. Il suo GF Vip fatica a decollare e già spunta la minaccia di chiusure anticipate. Le interminabili polemiche che hanno visto protagonista Alessandra Mussolini e le bestemmie che hanno coinvolto alcuni inquilini della Casa non hanno risollevato l’audience. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica, mentre Italia 1 ha trasmesso il film, Transporter: Extreme. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 30 marzo, De Martino e Alessandro Gassmann contro Gerry Scotti e Ilary Blasi

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