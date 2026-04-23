Ascolti tv 22 aprile 2026 | Sister Act 2 – Più svitata che mai Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 22 aprile 2026, le reti televisive si sono sfidate con diverse trasmissioni. Su Rai1 è andata in onda la replica di “Sister Act 2 – Più svitata che mai”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Grande Fratello Vip”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati degli ascolti registrano una concorrenza diretta tra le due principali emittenti, con particolare attenzione ai risultati ottenuti dai programmi più seguiti.

Ascolti tv 22 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Sister Act 2 – Più svitata che mai ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” vs “Grande Fratello Vip – Il meglio di”. Auditel del 22 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sister Act 2 – Più svitata che mai” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto? Rai 1: Sister Act 2 – Più svitata che mai, il film del 1993 diretto da Bill Duke con protagonista Whoopy Goldberg ha divertito 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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