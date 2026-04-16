Ascolti tv 15 aprile 2026 | Sister Act – Una svitata in abito da suora Forbidden Fruit Stasera tutto è possibile Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 15 aprile 2026, le reti televisive si sono affrontate con diverse proposte sul palinsesto. Su Rai1 è andato in onda il film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, mentre Canale 5 ha trasmesso “Forbidden Fruit”. In prima serata, sono stati inoltre programmati programmi come “Stasera tutto è possibile”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno fornito una panoramica sugli ascolti di queste trasmissioni.
Ascolti tv 15 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Sister Act – Una svitata in abito da suora ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Sister Act – Una svitata in abito da suora” vs “Forbidden Fruit – Il meglio di”. Auditel del 15 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sister Act – Una svitata in abito da suora” contro “Forbidden Fruit”.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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