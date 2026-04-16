Ascolti tv 15 aprile 2026 | Sister Act – Una svitata in abito da suora Forbidden Fruit Stasera tutto è possibile Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 15 aprile 2026, le reti televisive si sono affrontate con diverse proposte sul palinsesto. Su Rai1 è andato in onda il film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, mentre Canale 5 ha trasmesso “Forbidden Fruit”. In prima serata, sono stati inoltre programmati programmi come “Stasera tutto è possibile”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno fornito una panoramica sugli ascolti di queste trasmissioni.