Ascolti tv 10 aprile 2026 | Dalla Strada al Palco 21% Grande Fratello Vip 17.2% Affari Tuoi 27.5% La Ruota della Fortuna 22.8% | Dati Auditel

Venerdì 10 aprile 2026, i dati Auditel mostrano le performance di alcuni programmi televisivi. Su Rai1, “Dalla Strada al Palco” ha ottenuto il 21% di share, mentre su Canale 5 “Grande Fratello Vip” ha raggiunto il 17,2%. Tra i programmi più seguiti in prima serata ci sono anche “Affari Tuoi” con il 27,5% e “La Ruota della Fortuna” con il 22,8%. La serata ha visto una sfida tra le due reti principali.

Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Dalla Strada al Palco ” contro “ Grande Fratello Vip “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 10 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 10 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto? Rai1: Dalla Strada al Palco, la nuova edizione del programma alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha interessato 2.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 10 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (21%), Grande Fratello Vip (17.2%), Affari Tuoi (27.5%), La Ruota della Fortuna (22.8%) | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 10 aprile 2026: Dalla Strada al Palco, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 17 marzo 2026: Le Libere Donne, Grande Fratello Vip, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel