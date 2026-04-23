L'associazione ASC Calabria ha annunciato un nuovo piano che coinvolge i settori dello sport, dell'inclusione e del digitale. Sono stati nominati nuovi professionisti incaricati di lavorare sui programmi dedicati alla disabilità, al fitness e alla comunicazione digitale. La scelta mira a rafforzare le attività e a migliorare i servizi offerti nei diversi ambiti, con un’attenzione particolare alle esigenze delle persone con disabilità.

? Cosa sapere ASC Calabria nomina nuovi professionisti per i settori disabilità, fitness e comunicazione digitale.. Il piano integra competenze scientifiche e strategie multimediali per potenziare l'inclusione sociale.. L’ASC Calabria ha varato un piano di espansione strutturale con l’inserimento di nuovi professionisti specializzati per potenziare i settori della disabilità, del fitness, dello sport sociale e della comunicazione digitale su tutto il territorio. La strategia di crescita dell’organizzazione punta a trasformare lo sport in uno strumento di inclusione e aggregazione sociale, affidando responsabilità tecniche e comunicative a figure che possano garantire una proiezione professionale e capillare delle attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASC Calabria: nuovo piano per unire sport, inclusione e digitale

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