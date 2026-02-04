ASC Calabria | riconoscimento ufficiale come massimo rappresentante dello sport regionale

Questa mattina a Reggio Calabria, nella sede del Comitato Regionale ASC, si è tenuta una cerimonia importante. Alle 14.30 di lunedì 2 febbraio 2026, l’ASC Calabria ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come massimo rappresentante dello sport regionale. La stanza era silenziosa, ma l’atmosfera era carica di emozione per questo traguardo.

A Reggio Calabria, alle 14.30 di lunedì 2 febbraio 2026, nella sede centrale del Comitato Regionale ASC in viale Europa, è scattato un silenzio carico di significato. Non per un evento sportivo, ma per un riconoscimento che cambia per sempre il volto dello sport in Calabria. L'ASC Calabria è stato ufficialmente riconosciuto come primo Comitato Sportivo della regione, un primato che non è frutto di una decisione politica, ma il risultato di dati certificati dai Registri sportivi nazionali al 31 dicembre 2025. Un numero che fa tremare le fondamenta del sistema: 621 società sportive iscritte, di cui 410 nella sola provincia di Reggio Calabria, per un totale di 1.

