Piano regionale per lo sport | Scandella presenta proposta di legge per unire le forze del settore

Mercoledì 4 febbraio, in Commissione VII della Regione Lombardia, si è conclusa l’audizione con i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali. Scandella ha presentato una proposta di legge che mira a unire le forze del settore sportivo, coinvolgendo più attori e creando un piano coordinato a livello regionale. Ora, la proposta passerà alla fase successiva, con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare lo sport in tutta la Lombardia.

Mercoledì 4 febbraio, in Commissione VII della Regione Lombardia, si è conclusa l'audizione con i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali per la presentazione della proposta di legge regionale riguardante i Piani di Zona dello Sport. La proposta, avanzata dal consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella, mira a unire le forze del settore sportivo e a rafforzare il modello già utilizzato con successo nei piani di zona legati al sociale. Lo scorso 5 febbraio, nella sala riunioni del Consiglio Regionale, Scandella ha presentato la sua proposta, sottolineando come l'approccio, che si è rivelato efficace in ambito sociale, possa essere esteso anche al settore sportivo.

