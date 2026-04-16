Su Netflix è disponibile un nuovo film crime che racconta la vicenda di una setta religiosa chiusa e di un uomo che si dichiara profeta. La narrazione si concentra su come una donna riesca a smascherarlo e a portare alla luce le sue manipolazioni. La pellicola si sviluppa attraverso testimonianze e scene che mostrano le dinamiche di potere all’interno di questa comunità e il tentativo di una singola persona di svelare la verità.

Una setta religiosa chiusa, un uomo che si proclama profeta e costruisce il proprio potere sulla manipolazione, e una donna che decide di infiltrarsi fino a contribuire al suo arresto: Trust Me: Il falso profeta, disponibile su Netflix, è uno di quei documentari che ci hanno catturato fin dai primi minuti di visione, spingendoci ad andare oltre la semplice curiosità iniziale. Parte da una struttura da documentario true crime classico, ma la supera con un approccio molto più complesso e coinvolgente. Come vi abbiamo spiegato nel dettaglio nella nostra recensione, la prima cosa che colpisce è la scelta narrativa. Il documentario non si limita a ricostruire gli eventi attraverso interviste o materiali d’archivio, ma adotta un punto di vista interno, quasi immersivo.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Una setta, un falso profeta e una donna che lo incastra: su Netflix c’è un nuovo capolavoro crime

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