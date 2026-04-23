L’AS Roma ha annunciato ufficialmente una collaborazione esclusiva con Elvis Lives, marchio romano con sede a Trastevere in Via di San Francesco a Ripa. La partnership viene comunicata attraverso i canali ufficiali del club, segnando un nuovo capitolo nelle attività legate alla promozione del marchio e alla presenza nel territorio. Questa iniziativa coinvolge anche il pubblico dei tifosi, che potranno vedere alcune iniziative condivise tra il club e Elvis Lives.

Il legame tra l’ AS Roma e la sua metropoli si arricchisce di un nuovo e straordinario capitolo. Attraverso i propri canali ufficiali il club giallorosso ha comunicato il lancio della collaborazione esclusiva con Elvis Lives, noto marchio romano situato a Trastevere in Via di San Francesco a Ripa. Unire calcio e design: la filosofia dietro la partnership. La partnership nasce dalla voglia di unire insieme il calcio con lo stile pop e romano, introducendo nei negozi una collezione di articoli e oggetti che raccontano la passione per il tifo con umorismo e amore, tipico dei negozi di Roma. Il prodotto, acquistabile dal 23 aprile, include una vasta gamma di abbigliamento e oggetti d’arredo che ampliano il target sia ai giovani che ai collezionatori più veterani.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - AS Roma x Elvis Lives: il Lupetto di Gratton diventa pop

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Elvis Lives#ASRoma A new collaboration rooted in Roman identity, in true Giallorossi style (link in stories) - facebook.com facebook