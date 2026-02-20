Il trifoglio e il Lupetto | la Roma lancia la linea Originals con Adidas

La Roma ha deciso di collaborare con Adidas per creare la linea “Originals”, portando avanti il loro accordo di lunga data. La causa è la volontà di offrire ai tifosi un modo per mostrare il loro amore per il club attraverso capi di abbigliamento alla moda. La nuova collezione include t-shirt, felpe e cappellini, tutti con il caratteristico stile streetwear. La presentazione ufficiale avverrà domani allo stadio Olimpico, attirando l’attenzione di molti appassionati e curiosi. La collezione sarà disponibile nei negozi e online da questa settimana.

La Roma e Adidas consolidano il proprio sodalizio estetico e commerciale con il lancio della nuova linea d'abbigliamento "Originals", un'operazione che punta dritta al cuore dei tifosi e degli appassionati di moda streetwear. Attraverso un annuncio ufficiale diffuso sui canali social del club nella mattinata del 20 febbraio 2026, il sodalizio capitolino ha presentato una collezione che celebra l'unione tra il leggendario Trifoglio (il logo iconico della linea heritage di Adidas) e il Lupetto di Gratton, simbolo intramontabile dell'identità giallorossa sin dalla fine degli anni Settanta. Architettura della collezione: tra estetica vintage e modernità.