Agguato ad Arzano in via Sette Re | ucciso Rosario Coppola Ferito 25enne

Una sparatoria questa sera ad Arzano, in via Sette Re, ha fatto un morto e un ferito. Due uomini in auto sono stati raggiunti dai colpi di pistola. Uno, Rosario Coppola, è morto sul colpo, mentre un 25enne è rimasto ferito e portato in ospedale. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo.

Serata di sangue ad Arzano, nell’area a nord di Napoli. Due uomini sono stati colpiti da colpi di pistola mentre viaggiavano a bordo di un’automobile in via Sette Re. A perdere la vita è stato Rosario Coppola, 52 anni, raggiunto da un proiettile alla schiena e deceduto sul posto. Con lui c’era Antonio Persico, 25 anni, rimasto ferito a un braccio e successivamente trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è ricoverato in condizioni non gravi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Arzano, supportati dalla sezione operativa di Casoria, l’auto - una Smart for Two - sarebbe stata avvicinata da una motocicletta dalla quale sono partiti diversi colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne Approfondimenti su Arzano Via Sette Re Killer in azione ad Arzano, nel napoletano, morto il 52enne Pasquale Coppola, ferito 25enne incensurato - le vittime si trovavano in auto in via Sette Re Questa mattina ad Arzano, nel Napoletano, si è verificato un grave episodio di violenza. Sparatoria ad Arzano, ucciso 52enne, 25enne ferito: raffica di colpi contro l’auto Una sparatoria si è verificata questa mattina ad Arzano, lungo via Sette Re. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arzano Via Sette Re Argomenti discussi: Napoli, agguato ad Arzano, un morto e un ferito; Agguato ad Arzano, morto un uomo di 52 anni, ferito al braccio un giovane di 25; Agguato ad ora di cena, un morto e un ferito - chi è la vittima; Commando di sicari in azione, Rosario Coppola morto sul colpo. Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensuratoKiller in azione ad Arzano. In azione un commando di morte che aveva come obiettivo un pregiudicato, il 52enne Rosario Coppola, morto sotto il fuoco incrociato dei proiettili. ilmattino.it A bordo di uno scooter fanno fuoco sull'auto: un morto e un ferito ad ArzanoAgguato ad Arzano, periferia nord di Napoli. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Casoria, un 52enne Rosario Coppola e un 25enne Antonio Persic ... msn.com Arzano, agguato in strada: ucciso Rosario Coppola, ferito un 25enne - #Pupiatv facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.