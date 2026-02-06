Agguato ad Arzano | morto Rosario Coppola ferito un giovane di 25 anni

Una sparatoria nel cuore di Arzano si è conclusa con la morte di Rosario Coppola e il ferimento di un ragazzo di 25 anni. Gli investigatori dei Carabinieri stanno seguendo diverse piste, tra cui anche quella di uno scambio di persona. La scena si è svolta nel centro cittadino, lasciando la comunità sotto shock. Le forze dell’ordine lavorano per ricostruire l’accaduto e trovare i responsabili.

Sparatoria nel centro cittadino: le indagini dei Carabinieri seguono più piste, compreso uno scambio di persona.. Mercoledì sera, ad Arzano (NA), un violento agguato ha portato alla morte di Rosario Coppola, 52 anni, e al ferimento di un giovane di 25 anni, ricoverato all’ospedale di Giugliano in condizioni non gravi. Secondo le prime ricostruzioni, i killer hanno affiancato l’auto delle vittime a bordo di uno scooter e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco. La dinamica ricorda le modalità camorristiche, ma la vittima non risultava collegata alla criminalità organizzata e aveva precedenti penali risalenti a oltre vent’anni fa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agguato ad Arzano: morto Rosario Coppola, ferito un giovane di 25 anni Approfondimenti su Arzano Coppola Agguato ad Arzano in via Sette Re: ucciso Rosario Coppola. Ferito 25enne Una sparatoria questa sera ad Arzano, in via Sette Re, ha fatto un morto e un ferito. Agguato ad Arzano: un morto e un ferito Questa mattina ad Arzano si è verificato un altro agguato di stampo camorristico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Agguato di camorra ad Arzano: un morto, ferito anche incensurato Ultime notizie su Arzano Coppola Argomenti discussi: Agguato ad Arzano, morto un uomo di 52 anni, ferito al braccio un giovane di 25; Agguato ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato; Agguato ad Arzano (Napoli), un morto e un ferito; Commando di sicari in azione, Rosario Coppola morto sul colpo. Agguato ad Arzano, un morto e un feritoUn 52enne e un 25enne raggiunti da colpi d'arma da fuoco mentre erano in auto. A perdere la vita il più anziano. Indagano i carabinieri ... rainews.it Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l VideoKiller in azione ad Arzano. In azione un commando di morte che aveva come obiettivo un pregiudicato, il 52enne Rosario Coppola, morto sotto il fuoco incrociato dei proiettili. ilmattino.it Rosario Coppola potrebbe essere stato vittima di uno scambio di persona facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.