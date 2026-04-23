Aruba entra nell’International Data Spaces Association

Aruba, azienda italiana leader nei servizi cloud e data center, ha annunciato l’ingresso nell’International Data Spaces Association. La decisione riguarda la partecipazione a un’organizzazione internazionale dedicata alla definizione di standard per lo scambio di dati tra aziende e enti pubblici. L’annuncio è stato comunicato tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su progetti specifici o obiettivi immediati. La società ha sede a Bergamo, ma opera a livello globale nel settore digitale.

Focus su modello “as-a-service” e semplificazione dell’accesso per le Pmi, in linea con le evidenze emerse al Data Space Symposium Bergamo. Aruba, una delle principali realtà italiane attive nel settore cloud, data center e servizi digitali, annuncia il proprio ingresso nell’International Data Spaces Association,l’organizzazione globale che sviluppa e promuove standard e framework per abilitare la condivisione sicura, interoperabile e sovrana dei dati. Attraverso l’ingresso in Idea, Aruba rafforza il proprio contributo allo sviluppo di un ecosistema dei data space interoperabile e scalabile, lavorando insieme all’associazione e ai partner industriali per favorire modelli di adozione concreti e accessibili.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate International Women’s Association of Modena, eletto il nuovo consiglio direttivoUna comunità di donne che supporta le donne: l’International Women’s Association of Modena (IWA Modena) continua a crescere e a rinnovarsi. Sezzadio entra in “Microcosmi”: cultura e identità nel circuito Rotary InternationalSezzadio si apre al turismo digitale con il progetto “Microcosmi” del Rotary Sezzadio, piccolo comune del Monferrato piemontese, entra a far parte... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aruba entra nella International Data Spaces Association; Aruba entra nell’International Data Spaces Association; Aruba entra in Idsa: spinta all’adozione europea dei modelli as-a-service. Aruba entra nell’International Data Spaces AssociationFocus su modello as-a-service e semplificazione dell’accesso per le Pmi, in linea con le evidenze emerse al Data Space Symposium Bergamo. Aruba, una delle principali realtà italiane attive nel ... bergamonews.it Aruba entra nell’International Data Sp­aces Association (IDSA)L'obiettivo di Aruba è quello di contribuire allo sviluppo dei data space in Europa. Scopri di più in questo articolo! lineaedp.it Aruba entra nell’International Data Spaces Association (IDSA) per contribuire allo sviluppo dei data space in Europa datamanager.it/2026/04/aruba-… x.com Italy & Tanzania, united by data. Wednesday marked the launch of the initiative “Strengthening EASTC’s Educational Offer in Statistics to Benefit Sub-Saharan African Countries” — a partnership between the @EasternAfricaStatistical Training Centre (E - facebook.com facebook