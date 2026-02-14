International Women’s Association of Modena eletto il nuovo consiglio direttivo

L’International Women’s Association of Modena ha eletto il nuovo consiglio direttivo, rispondendo alla volontà di rafforzare il gruppo e favorire lo scambio tra le donne della città. La decisione è arrivata dopo un’assemblea in cui molte partecipanti hanno espresso il desiderio di promuovere iniziative concrete a favore della comunità femminile locale. Tra le novità, ci sarà un progetto di mentoring rivolto alle giovani professioniste, che partirà già dal mese prossimo.

Una comunità di donne che supporta le donne: l’International Women’s Association of Modena (IWA Modena) continua a crescere e a rinnovarsi. Lo scorso 29 gennaio, durante l’Assemblea Generale Annuale, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, riconfermando alcune delle componenti già attivi nel 2025 ed introducendo una nuova posizione strategica. Il Consiglio Direttivo 2026 è composto da Isabell Guidastri (Presidente), Gisele Gurgel (Direttrice Empowerment), Irem Sel Pacini (Tesoriera), Kelly Rooker (Segretaria – App e Sito Web), Meredith Hansbury (Direttrice Membership), Rosy Stainer (Direttrice Eventi) e Sabrina Sattler (Direttrice Marketing e Comunicazione – Team Digitale).🔗 Leggi su Modenatoday.it

