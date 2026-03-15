Maltempo a causa della neve circolazione bloccata sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

A causa delle intense nevicate che si sono verificate durante la notte, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha subito un blocco totale della circolazione. Il servizio tecnico impegnato nelle verifiche lungo la linea, che collega l’Ossola alla Svizzera, ha riscontrato problemi legati alle condizioni del percorso ferroviario. La perturbazione ha determinato l’interruzione del traffico e l’impossibilità di proseguire con i collegamenti abituali.

Treni fermi nel tratto italiano tra Trontano e il confine svizzero a causa di problemi alla linea elettrica. Attivi i bus sostitutivi A causa del forte maltempo di questa notte e delle ingenti nevicate cadute lungo il percorso ferroviario, il servizio tecnico della linea ferroviaria che collega l'Ossola alla Svizzera, durante le attività ispettive, ha evidenziato problemi di tensione elettrica che non consentono la circolazione ferroviaria sulla tratta italiana, da Trontano al confine svizzero. I treni viaggiano invece regolarmente tra le stazioni di Domodossola e Trontano. Il servizio tecnico è all'opera per la riparazione dei guasti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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