Artena | Colleferro Truffa del finto Carabiniere Quelli veri eseguono la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli a carico di un 18enne

A Artena e Colleferro, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli nei confronti di un 18enne. L’indagine ha riguardato una truffa con l’inganno del “finto Carabiniere”, episodio in cui sono stati coinvolti diversi cittadini. Le forze dell’ordine, congiuntamente, hanno portato avanti le verifiche e le attività investigative per fare luce sui fatti.

Cronache Cittadine COLLEFERRO ARTENA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, in collaborazione con i colleghi L'articolo Artena Colleferro. Truffa del “finto Carabiniere”. Quelli veri eseguono la misura cautelare dell’obbligo di dimora (a Napoli) a carico di un 18enne Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Artena | Colleferro. Truffa del “finto Carabiniere”. Quelli veri eseguono la misura cautelare dell’obbligo di dimora (a Napoli) a carico di un 18enne Notizie correlate Leggi anche: Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anziana Ex consigliere regionale calabrese sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora per presunta corruzioneL’ex consigliere regionale della Calabria, Ferdinando Aiello, è stato sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora dal Tribunale del Riesame...