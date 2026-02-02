ex consigliere regionale calabrese sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora per presunta corruzione

L’ex consigliere regionale calabrese Ferdinando Aiello si trova ora ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto l’appello della procura e ha deciso di imporre questa misura, sospendendo così la sua attività politica. La decisione arriva dopo che la procura aveva chiesto di intervenire per presunta corruzione. Aiello dovrà restare a casa, in attesa di sviluppi.

L’ex consigliere regionale della Calabria, Ferdinando Aiello, è stato sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora dal Tribunale del Riesame di Palermo, in seguito all’accolto dell’appello della Procura. La decisione arriva nell’ambito dell’inchiesta che indaga su un presunto sistema di corruzione e traffico di influenze illecite legato alla gestione di appalti e concorsi pubblici nel settore sanitario in Sicilia. Il provvedimento è stato disposto dopo che il gip aveva inizialmente respinto la richiesta dei magistrati inquirenti. Il collegio presieduto da Annalisa Tesoriere ha ritenuto, invece, che i rischi di interferenza con l’indagine e il pericolo di reato continuino a essere concreti per Aiello, che ha già ricoperto cariche politiche importanti, tra cui quella di deputato nazionale e di consigliere regionale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferdinando Aiello

Ultime notizie su Ferdinando Aiello

Corruzione, obbligo di dimora per l’ex consigliere regionale della Calabria (NOME e FOTO)Accolto l’appello della Procura nell’ambito dell’inchiesta sul presunto comitato d’affari Nuova scossa giudiziaria nell'inchiesta che punta a smantellare un presunto sistema illecito di gestione di ... zoom24.it

Corruzione in sanità, obbligo di dimora per l’ex consigliere Ferdinando AielloNuove misure disposte dal Riesame di Palermo. Indagini sul comitato d'affari che avrebbe gestito illecitamente appalti e concorsi pubblici nella sanità siciliana ... corrieredellacalabria.it

