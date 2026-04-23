Art Bonus Bacoli leva per la valorizzazione culturale

L’Art Bonus a Bacoli viene presentato come uno strumento che favorisce la collaborazione tra enti pubblici e privati nel settore culturale. Si tratta di un incentivo fiscale pensato per sostenere interventi di restauro e tutela del patrimonio artistico e storico locale. La misura permette ai donatori di beneficiare di agevolazioni fiscali, incentivando così l’intervento diretto sulla valorizzazione di monumenti, musei e beni culturali del territorio.

“L’Art Bonus rappresenta uno degli strumenti più efficaci di collaborazione tra pubblico e privato. Ha il merito di aver introdotto un meccanismo semplice e trasparente che consente a cittadini e imprese di contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, ottenendo al tempo stesso un beneficio fiscale attraverso il credito d’imposta. In questo contesto, il ruolo dei commercialisti è centrale. Siamo chiamati non solo a supportare tecnicamente imprese e contribuenti nella gestione delle agevolazioni, ma anche a svolgere una funzione di orientamento, accompagnando i soggetti economici verso scelte consapevoli e responsabili”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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