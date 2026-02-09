Sit-in davanti all' ospedale la Uil | Servono assunzioni vere e una gestione più coraggiosa delle risorse umane

Lunedì mattina, i lavoratori della Uil Fpl sono scesi in piazza davanti all’ospedale di Ravenna. La protesta nasce dalla richiesta di assunzioni vere e di una gestione più decisa delle risorse umane. I dipendenti criticano le condizioni di lavoro, segnate da sacrifici continui per mantenere attivi i servizi essenziali. La mobilitazione vuole mettere in evidenza quanto sia urgente un cambiamento nel modo in cui vengono organizzate le risorse nel settore sanitario locale.

La Uil Fpl ha organizzato lunedì mattina, davanti all'ospedale di Ravenna, una mobilitazione “per dire basta a una condizione lavorativa fatta di sacrifici continui, necessari solo per garantire la minima continuità assistenziale nei reparti e nei servizi ospedalieri e territoriali”. Argomenta il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Ospedale

A Polistena, cittadini e rappresentanti del Comitato a tutela della salute hanno avviato un sit-in permanente davanti all’ospedale spoke, chiedendo risposte concrete sulle condizioni del servizio sanitario locale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ravenna Ospedale

Argomenti discussi: Avs preannuncia una mobilitazione per la sanità: il 6 febbraio sit-in davanti all’ospedale di Cariati; Un mese fa l'attacco criminale degli USA al Venezuela e il rapimento di Maduro e Cilia Flores. Sit-in davanti all’ambasciata USA: dodici città in piazza contro l’imperialismo (S.C.); All'ospedale di Cariati il sit-in di Avs per il diritto alla salute; VIDEO | Sciopero dei portuali, protesta anche a Palermo: Diciamo no alle armi e sì alla pace.

Un mese fa l’attacco criminale degli USA al Venezuela e il rapimento di Maduro e Cilia Flores. Sit-in davanti all’ambasciata USA: dodici città in piazza contro l ...Un sit-in partecipato e combattivo si è svolto a Roma davanti all’ambasciata degli Stati Uniti, in contemporanea con altre dodici iniziative in diverse città italiane, nel primo mese dal sequestro di ... farodiroma.it

All'ospedale di Cariati il sit-in di Avs per il diritto alla saluteE' un polo fantasma, luogo emblematico di tante battaglie e anche di promesse politiche mai mantenute dicono gli esponenti del partito ... rainews.it

Il papà chiede sostegno morale e annuncia un sit-in pacifico davanti al tribunale, insieme ad altri genitori e familiari dei bambini coinvolti. “Non vogliamo violenza, solo giustizia e verità”, sottolinea. facebook

Iniziato a Roma, davanti all’Ambasciata iraniana, il sit-in promosso oggi dalla Cisl a cui partecipano la Segretaria Generale #DanielaFumarola ed i componenti del Consiglio Generale Confederale per esprimere solidarietà e sostegno a quanti in Iran da settim x.com