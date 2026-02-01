Casa di Comunità di Matierno la Fp Cgil | No a soluzioni di ripiego servono assunzioni stabili

La Federazione dei lavoratori della Cgil di Salerno torna a chiedere garanzie sulla nuova Casa di Comunità di Matierno. Dopo la sua apertura, i rappresentanti sindacali denunciano che le soluzioni temporanee non sono sufficienti. Servono assunzioni stabili e un’organizzazione che duri nel tempo, non interventi di facciata. La discussione sulla riorganizzazione della sanità territoriale resta aperta, mentre i lavoratori spingono per cambiamenti concreti.

La recente apertura della Casa di Comunità nella frazione di Matierno ha riacceso il dibattito sulla riorganizzazione della sanità territoriale a Salerno. La Fp Cgi locale interviene con fermezza, criticando la scelta della Direzione del Distretto 66 di garantire il funzionamento della nuova struttura tramite la rotazione del personale infermieristico dei poliambulatori di via Vernieri e via Pastena, effettuata secondo un criterio puramente alfabetico. Secondo il sindacato, questa modalità operativa, che sottrae professionisti già impegnati in servizi sotto organico, rischia di creare discontinuità assistenziale e aumentare lo stress dei lavoratori, invece di rafforzare la medicina territoriale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Casa di Comunità di Matierno rischia di aprire con problemi organizzativi.

