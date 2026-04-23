Il decreto ministeriale stabilisce che l’organico dell’Arsenale di Taranto deve essere di 1.428 persone, ma attualmente ci sono circa 800 dipendenti. Questa differenza significativa di personale rappresenta più della metà del fabbisogno indicato. L’organico rimane invariato, ma il numero di lavoratori presenti non è sufficiente a coprire tutte le esigenze operative dell’ente. La situazione evidenzia una carenza di personale importante rispetto alle richieste ufficiali.

? Cosa sapere Decreto ministeriale fissa l'organico dell'Arsenale di Taranto a 1.428 unità.. L'attuale presenza di 800 dipendenti copre meno della metà del fabbisogno previsto.. Maldarizzi e la UIL FP accolgono lo schema di Decreto Ministeriale che fissa l’organico dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto a 1.428 unità, fermando il rischio di un taglio del personale ma chiedendo immediatamente nuove assunzioni. La notizia arriva tra i corridoi della Difesa e le strade di una provincia che vede nel comparto militare uno dei pochi pilastri per il lavoro stabile. Sebbene il decreto rappresenti un punto di arrivo per evitare la riduzione dei posti, la realtà operativa racconta una storia diversa, fatta di vuoti che non si colmano con semplici numeri scritti sui documenti ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arsenale di Taranto: organico salvo, ma il buco di personale è enorme

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