Arsenale di Taranto Turco M5S | Il bacino galleggiante non è un finanziamento del Governo

Il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco ha commentato il futuro dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, affermando che il bacino galleggiante non rappresenta un finanziamento del Governo. Turco, vicepresidente del Movimento e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha espresso un intervento critico sull’argomento, senza fornire dettagli aggiuntivi o motivazioni.

Tarantini Time Quotidiano Intervento critico sul futuro dell’ Arsenale Militare Marittimo di Taranto da parte del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, vicepresidente del movimento e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa. “L’annuncio relativo all’acquisizione di nuovi bacini galleggianti per gli arsenali militari di Taranto e Augusta viene presentato come un grande investimento del Governo. In realtà è bene chiarire che non si tratta di un nuovo finanziamento deliberato dall’attuale esecutivo, ma dell’attuazione di programmi già previsti nella pianificazione della Marina Militare. L’avvio della procedura rientra infatti nei programmi pluriennali della Marina e nelle attività della Direzione degli armamenti navali della Difesa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Arsenale di Taranto, Turco (M5S): “Il bacino galleggiante non è un finanziamento del Governo” Arsenale di Taranto, Iaia (FdI): “Oltre 60 milioni per il bacino galleggiante, la città resta centrale per la Marina”Un investimento destinato a rafforzare il ruolo dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto nel sistema navale italiano. Arsenale di Taranto, Iaia (FdI): “Il Governo Meloni investe oltre 60 milioni”Tarantini Time QuotidianoNuovi investimenti per l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Una selezione di notizie su Arsenale di Taranto Turco M5S Il bacino.... Argomenti discussi: Ex Ilva, M5S attacca Nordio: Ennesima figuraccia, Taranto merita rispetto. Iaia (FdI), ‘Investimento di 132 milioni per Arsenali Taranto e Augusta’Il Governo stanzia 132 milioni di euro per gli arsenali di Taranto e Augusta; a Taranto arriverà un nuovo bacino galleggiante da 10mila tonnellate per la manutenzione navale. trmtv.it Gare d'appalto Arsenale Taranto: confermate dal Tar le sanzioni dell’AntitrustIl tribunale respinge i ricorsi delle società coinvolte e conferma la legittimità delle multe inflitte dall’Agcm a Tps Taranto, Siples, R.I.T., C.N.T., Co.M.E.R.I.N. e Consorzio Chio.Me per presunte ... lagazzettadelmezzogiorno.it