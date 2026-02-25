Emilia-Romagna a Vinitaly | 90 espositori e 45 prodotti Dop

L'Emilia-Romagna si prepara a scommettere sul vino con una partecipazione di peso alla 58esima edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Novanta espositori, un aumento del 13% rispetto all'anno scorso, e un programma ricco di masterclass e iniziative speciali: è così che la regione punta a conquistare i mercati internazionali con i suoi vini e prodotti tipici. La presentazione ufficiale della partecipazione regionale si è tenuta oggi a Casa Maria Luigia, nel Modenese, con il presidente della Regione Michele de Pascale a tracciare un quadro ambizioso per il futuro del settore. Al centro della strategia emiliano-romagnola c'è l'idea di un racconto corale che unisca economia, cultura e comunità. Un approccio che punta a valorizzare non solo i vini, ma l'intero ecosistema agroalimentare regionale, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp (presto diventati 45 con l'arrivo dell'Erbazzone Reggiano Igp). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

L’Emilia-Romagna prepara l'edizione 2026 di Vinitaly: istituzioni e filiera fanno squadra

Erbazzone prodotto Dop e Ipg dell’Emilia-Romagna: quando sarà ufficiale

Argomenti discussi: L’asset vitivinicolo dell'Emilia-Romagna, 26 mln per la competitività e l'export a Vinitaly 2026; Invito Regione: Agroalimentare. La Regione a Vinitaly 2026, conferenza stampa mercoledì 25 febbraio a Casa Maria Luigia (Mo) con il presidente de Pascale e gli chef stellati Bottura e Cracco.

Verso il Vinitaly, vetrina per l’Emilia Romagna: Ci sarà anche la piadinaOggi a Casa Maria Luigia, nel Modenese, la presentazione ufficiale della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, con Enoteca regionale e Apt Servizi, ... chiamamicitta.it

Emilia-Romagna al Vinitaly con 90 espositori, +13% rispetto al 2025Il padiglione è pieno da alcuni mesi: sono 90 gli espositori che rappresentano tutto il territorio vitivinicolo della regione, da Piacenza a Rimini, con un +13% rispetto all'edizione del 2025. (ANSA ... ansa.it

Tempo scaduto. I termini per presentare osservazioni al Ministero dell’Ambiente in merito al progetto del Parco eolico tra Santo Stefano d’Aveto e Ferriere, quindi sul crinale tra la Liguria a l’Emilia Romagna, sono scaduti - facebook.com facebook

#Agroalimentare. L’ #EmiliaRomagna a #Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un intero territorio tra Dop economy, export e turismo. @mdepascale: “Un’unica narrazione che tiene insieme economia, cultura e comunità" La #notizia x.com