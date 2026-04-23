Arriva il Cammello | sbalzo di 20°C e sole dopo il fresco notturno
Giovedì 23 aprile, l'anticiclone africano porterà un incremento delle temperature in Italia, con massime che raggiungeranno i 26°C. Durante la giornata, si registrerà uno sbalzo di circa 20°C rispetto alle temperature minime notturne, che rimarranno più fresche. L'escursione termica tra alba e pomeriggio sarà significativa in tutta la penisola, con il clima che si manterrà prevalentemente soleggiato.
? Cosa sapere L'anticiclone africano porta temperature fino a 26°C in Italia giovedì 23 aprile.. L'escursione termica tra alba e pomeriggio raggiungerà i 20°C in tutta la penisola.. L’alta pressione proveniente dal Nord Africa impatterà sull’intera penisola questo giovedì 23 aprile, portando un cielo terso e temperature massime che toccheranno i 26°C in diverse zone del Paese. Il passaggio di questa massa d’aria calda, soprannominata dai meteorologi Cammello, cambierà radicalmente il volto del meteo nelle prossime ore. Mentre l’area del Centro-Nord si prepara a una notte caratterizzata da un brusco calo termico, con valori che scenderanno fino a 3-5°C rispetto alle medie stagionali, il resto della nazione vedrà l’instabilità lasciare spazio al sole.🔗 Leggi su Ameve.eu
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