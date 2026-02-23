Il sole e il cielo sereno hanno portato un aumento delle temperature nel Lecchese, con massime che superano i 20°C. La condizione climatica, causata dall'assenza di nuvole e dall'aria calda proveniente dal sud, favorisce giornate primaverili. Le previsioni indicano che questa ondata di caldo continuerà per alcuni giorni. Tuttavia, le temperature potrebbero scendere bruscamente nel fine settimana, interrompendo l'anticipo di primavera.

Esplodono le temperature massime, destinate a raggiungere i 20° gradi. Il sole caratterizzerà l'intera settimana alle porte, ma dal prossimo weekend assisteremo a un brusco calo termico che porrà fine all'anomalia stagionale. A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.900 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Arrivano i 20 gradi. Ecco dove la primavera sarà in anticipoLa primavera sembra arrivare in anticipo quest’anno.

Italia tra le ultime piogge e l'anticiclone che porta il “caldo”: arriva l'anticipo di primaveraL'Italia ha vissuto settimane di piogge intense e freddo, ma ora l’anticiclone porta il primo caldo della stagione.

BUEN CAMINO (2025) Trailer | Checco Zalone | Film Commedia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Oggi sole e temperature fino a 20 gradi: un primo assaggio di primavera; Sole e 20° C: sul Lecchese arriva un anticipo di primavera; Meteo: le previsioni della settimana, da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggia; Meteo, weekend quasi primaverile: sole e temperature miti.

Meteo: al via l'Estate di San Martino, sole e massime oltre i 20°C. Parla il meteorologo Lorenzo TediciMeteo: al via l'Estate di San Martino, sole e massime oltre i 20°C. Parla il meteorologo Lorenzo Tedici Dopo un perturbato inizio di Novembre, ecco che arriva l’Estate di San Martino, in anticipo. ilmeteo.it

Puglia #salento #Calimera (Lecce) Piazza del Sole Alfonso Zuccalà ph https://www.instagram.com/alfonso_zuccala - facebook.com facebook