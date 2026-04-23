A Agrigento, le forze dell’ordine hanno sequestrato 23 chili di droga e 86.000 euro in contanti. Un uomo è stato arrestato durante un’operazione che riguarda un traffico stimato in circa 400 milioni di euro. Il sequestro rappresenta uno dei interventi più significativi contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa attività illecita.

?? Cosa sapere Arrestato uomo ad Agrigento con 23 chili di droga e 86.000 euro in contanti. Il sequestro colpisce un giro d'affari da 400.000 euro tramite spedizioniere locale. Un uomo di Agrigento è stato arrestato in flagranza dalle Fiamme Gialle dopo il sequestro di 23 chili tra hashish e marijuana e di 86.000 euro in contanti, merce del traffico illegale. L'operazione, coordinata dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta insieme ai colleghi di Agrigento, ha colpit .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, maxi sequestro: 23 chili di droga e 86.000 euro svaniscono

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