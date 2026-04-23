Arrestato dopo inseguimento da film tra 5 comuni | in auto droga e un coltello

Nella mattina del 22 aprile, un inseguimento tra cinque comuni della zona ha portato all’arresto di un cittadino marocchino. L’uomo era a bordo di un’auto e durante la fuga sono state trovate droga e un coltello. L’azione delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse strade e quartieri, con un inseguimento che ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti. Alla fine, l’arrestato è stato bloccato e condotto in caserma.

Un lungo inseguimento tra i comuni di Albano Sant’Alessandro, Seriate, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello si è concluso la mattina del 22 aprile con l’arresto di un cittadino marocchino, R.Z., 32 anni, che alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga a bordo di un’auto, guidando in modo spericolato. Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi di una Bmw, diversa dal veicolo utilizzato per la fuga. Proprio grazie agli accertamenti successivi, i carabinieri della Tenenza di Seriate sono riusciti a individuare entrambe le auto e a perquisirle. All’interno sono stati rinvenuti 93 grammi di hashish e un coltello lungo 21 centimetri, presumibilmente utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Bergamonews.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato un maranese a CassinoUn normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento con arresto sulla SS 630, dove la Polizia di Stato ha fermato un 37enne originario... Leggi anche: Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Simeri Crichi, arrestato dopo inseguimento da Soverato: droga lanciata durante la fuga; Fuga pericolosa: trentottenne arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento nella notte; Cerca di investire un poliziotto durante un inseguimento, gli agenti sparano: fuggitivo rintracciato; Spaccio in centro, 23enne arrestato dopo inseguimento tra i passanti. Scappa dai carabinieri, arrestato a Montello dopo un inseguimento di 20 minutiInseguimento in provincia di Bergamo nella mattinata di mercoledì 22 aprile. Un uomo alla guida di un’auto alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga tra le vie di Albano Sant’Alessandro, Seriate, ... ecodibergamo.it Arrestato dopo inseguimento da film tra 5 comuni: in auto droga e un coltelloLa fuga alla vista dei carabinieri. In manette 32enne marocchino, disposto il divieto di ritorno nella provincia di Bergamo ... bergamonews.it la Repubblica. . Un uomo di Andria è stato arrestato dai carabinieri, dopo aver dimenticato su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina a Bari un marsupio contenente una pistola. La scoperta è stata fatta dal personale, che ha notato l’oggetto e lo ha aperto, - facebook.com facebook Rapina e palpeggia una donna a Porta Palazzo: arrestato dopo sei mesi a Cuneo x.com