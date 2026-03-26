Durante un normale controllo sulla SS 630, la Polizia di Stato ha inseguito un’auto che ha tentato di scappare. L’auto è stata fermata e il conducente, un 37enne di Marano, è stato arrestato. Durante la perquisizione, sono state trovate alcune dosi di cocaina. La polizia ha sequestrato la droga e portato l’uomo in commissariato.

Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento con arresto sulla SS 630, dove la Polizia di Stato ha fermato un 37enne originario di Marano, trovato in possesso di cocaina. L’uomo, identificato in Ignazio Maltese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e dovrà rispondere anche di fuga pericolosa. Tutto è iniziato quando gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Cassino, guidati dal vice questore Flavio Genovesi, hanno intimato l’alt a un’auto durante un posto di controllo. Dopo un iniziale rallentamento, il conducente ha improvvisamente accelerato tentando la fuga, dando il via a un inseguimento lungo la statale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato un maranese a Cassino

Articoli correlati

Inseguimento da film sulle strade lecchesi: uomo arrestato con auto e targhe rubateUn inseguimento degno di un film poliziesco si è concluso domenica sera a Cremella con l'arresto di un uomo di 36 anni.

Contenuti e approfondimenti su Inseguimento da film droga lanciata...

Temi più discussi: Inseguimento da film a Centocelle: bloccato con quasi un chilo di marijuana; Inseguimento da film: droga lanciata dall’auto in corsa, arrestato maranese a Cassino; Scappa con l’auto dell’Avis e la cocaina tra i sedili: fermato dopo inseguimento da film; Centocelle, inseguimento da film tra le auto: pusher bloccato con quasi un chilo di marijuana.

Roma, inseguimento da film a Centocelle: scappa all’alt con un chilo di droga, arrestato 38enneHa visto i Carabinieri e ha capito subito che era finita. O almeno, che doveva tentare il tutto per tutto per evitare di essere arrestato. Così ha fatto l’unica cosa che, secondo lui, poteva salvarlo, ... msn.com

Inseguimento da film a Centocelle: bloccato con quasi un chilo di marijuanaDopo aver abbandonato l'auto l'uomo alla guida ha provato a scappare a piedi ma è stato arrestato dai carabinieri ... romatoday.it

Cronaca, Bologna. Inseguimento da film sull'A1: fermati due ladri dopo una folle corsa verso Casalecchio - facebook.com facebook