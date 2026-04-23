Arrestato al Piano Tenta di colpire al volto un agente col cavatappi

Un uomo è stato arrestato al Piano dopo aver tentato di aggredire un agente con un cavatappi. Secondo quanto riferito, aveva bevuto fino a ubriacarsi e, in stato di alterazione, si era reso responsabile di comportamenti violenti sia in casa propria che durante l’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute per calmare la situazione, che si è poi conclusa con l’arresto dell’uomo.

Beve fino a ubriacarsi poi perde il senso della ragione diventando violento in casa e anche con i poliziotti intervenuti per calmarlo. È finita con l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale una lite domestica scoppiata nella notte tra ieri e martedì, nel quartiere Piano. Protagonista un uomo di circa 50 anni, di origine albanese, bloccato da due equipaggi della squadra Volanti dopo aver tentato di colpire un poliziotto con un cavatappi. I poliziotti sono arrivati a seguito di una segnalazione per lite in corso, fatta dai vicini di casa e poi anche dalla convivente. Dentro l’abitazione c’erano un uomo e una donna. Lui, secondo quanto ricostruito, era in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’abuso di alcol.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato al Piano. Tenta di colpire al volto un agente col cavatappi Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi, poi minaccia di morte gli altri agenti. Arrestato Livorno | Sorpreso a spacciare droga nel bosco, tenta di colpire un poliziotto con una falce: "Ti taglio al testa", arrestatoDovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale l'uomo arrestato nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tenta di colpire i poliziotti dopo una lite domestica, arrestato ad Ancona; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Tenta di allontanarsi dal negozio con merce occultata tra i suoi vestiti: arrestato 37enne; Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi, poi minaccia di morte gli altri agenti. Arrestato. Napoli, evade dai domiciliari e tenta di sfuggire al controllo: arrestato 37enne ad ArenellaControlli della Polizia all’Arenella: arrestato un 37enne di Marano di Napoli evaso dai domiciliari e fermato in via Ottavio Caiazzo. lamilano.it Licata, tenta di bruciare viva una anziana: arrestatoHa tentato di bruciare viva un’anziana di 84 anni. Con questa accusa è stata eseguita una misura cautelare in carcere per tentato omicidio e incendio doloso ... agrigento.gds.it IL VIDEO| Tenta di rubare dalla cassa del ristorante al Vomero, beccato in flagrante dal titolare - facebook.com facebook Tenta di sfondare la porta della ex con la mannaia, arrestato. A Roma, la donna chiusa in casa con i quattro figli è riuscita a chiamare il 112 #ANSA x.com