Livorno | Sorpreso a spacciare droga nel bosco tenta di colpire un poliziotto con una falce | Ti taglio al testa arrestato

Un uomo è stato arrestato mercoledì 15 aprile nei boschi tra il Cisternino e Nugola, dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha tentato di colpire un agente con una falce, minacciandolo di morte. L’arrestato dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale l'uomo arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, nei boschi tra il Cisternino e Nugola. Il gruppo Falchi della squadra mobile si è portato sul posto dopo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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