Arrampicata qualifiche della Coppa Italia Boulder | risultati e highlights

Le qualifiche della seconda tappa della Coppa Italia Boulder hanno attirato numerosi appassionati a Mozzate, dove gli atleti hanno sfidato le pareti con determinazione. La gara ha visto salite intense e tecniche, con molti concorrenti che hanno migliorato i loro record personali. Il pubblico ha seguito con attenzione ogni movimento, applaudendo le performance più impressionanti. L’evento si è concluso con il piazzamento dei migliori, pronti per le semifinali.

Le emozioni dell’arrampicata sportiva hanno animato la domenica di mozzate per la Coppa Italia Boulder: ecco gli highlights Oggi tutti al Lezard di Mozzate, dove si sono svolte le qualifiche per la Coppa Italia Boulder, seconda tappa. Lo spettacolo e le attese non sono mancati, a partire dalla qualifica maschile che ha riservato subito parecchie sorprese (CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS). Nell’arrampicata sportiva, non si può mai cantare vittoria e oggi l’abbiamo capito una volta di più, con atleti fermi ad alcuni blocchi dopo risultati brillanti. A fare festa alla fine, tra gli uomini, è stato Giovanni Bagnoli nel Gruppo A, di Crazy Center (108,9 punti), che ha portato a casa 2 top flash su 4 e 1 zona. 🔗 Leggi su Sportface.it

Report, risultati, highlights della Coppa del Mondo ICC T20 2026Ishan Kishan ha messo a segno 77 punti in una partita decisa dall’India contro il Pakistan, con il pubblico che ha assistito a un punteggio record di 61 punti di scarto.

Report, risultati, video highlights della Coppa del Mondo ICC T20 2026Sam Curran ha affermato che l’Inghilterra non si tirerà indietro di fronte alla sfida di migliorare, dopo aver recuperato da un punteggio di 105-5 e battuto l’Italia agli Eden Gardens di Calcutta durante la Coppa del Mondo ICC T20 2026.

Arrampicata: partita con grande spettacolo la Coppa Italia BoulderSi è aperta a Cuneo, presso il centro di arrampicata Big Up, la stagione agonistica 2026 dell’arrampicata sportiva italiana, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder. Un weekend intenso e parteci ... ideawebtv.it

Coppa Italia Boulder: si è aperta a Cuneo la stagione agonistica 2026 dell’arrampicata sportivaSi è aperta a Cuneo, presso il centro di arrampicata Big Up, la stagione agonistica 2026 dell’arrampicata sportiva italiana, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder. Un weekend intenso e ... tuttosport.com

L’Olimpia Milano vince la Coppa Italia di basket: Tortona sconfitta in finale 85-77 x.com

L’Olimpia Milano conquista la Coppa Italia di basket battendo Tortona 85-77 nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino. Le “scarpette rosse” fanno la differenza nella ripresa grazie alle prestazioni di Brooks, autore di 20 punti, e Guduric, che ne mette a r - facebook.com facebook