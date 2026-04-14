’Due giorni del mare’ Marina si trasforma nella capitale mondiale del ciclismo paralimpico
Nell'ultimo fine settimana, Marina di Massa ha ospitato l'undicesima edizione di una manifestazione dedicata al ciclismo paralimpico, chiamando circa 180 atleti e più di 500 accompagnatori. L'evento, intitolato
Con circa 180 atleti al via e un entourage di oltre 500 presenze l’undicesima edizione della Due Giorni del Mare ha richiamato a Marina di Massa nello scorso weekend tante presenze trasformandola nella ’capitale’ del paraciclismo mondiale. La competizione ha inaugurato ufficialmente la stagione agonistica internazionale attirando campioni del mondo e medagliati olimpici che si sono sfidati sul rettilineo del lungomare. L’organizzazione, come di consueto, è stata a cura di Ciclo Abilia ed ha avuto il patrocinio del Comune di Massa. Un apporto fondamentale lo hanno garantito la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Monasterio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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