Nell'ultimo fine settimana, Marina di Massa ha ospitato l'undicesima edizione di una manifestazione dedicata al ciclismo paralimpico, chiamando circa 180 atleti e più di 500 accompagnatori. L'evento, intitolato

Con circa 180 atleti al via e un entourage di oltre 500 presenze l’undicesima edizione della Due Giorni del Mare ha richiamato a Marina di Massa nello scorso weekend tante presenze trasformandola nella ’capitale’ del paraciclismo mondiale. La competizione ha inaugurato ufficialmente la stagione agonistica internazionale attirando campioni del mondo e medagliati olimpici che si sono sfidati sul rettilineo del lungomare. L’organizzazione, come di consueto, è stata a cura di Ciclo Abilia ed ha avuto il patrocinio del Comune di Massa. Un apporto fondamentale lo hanno garantito la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Monasterio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Due giorni del mare’. Marina si trasforma nella capitale mondiale del ciclismo paralimpico

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Ostuni celebra Mare e Costa: due giorni di partecipazione e tutela del territorio #brindisicronaca facebook

Tante foto, dai due giorni di Voices 2026 x.com