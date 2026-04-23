? Cosa sapere Darrell Sheets, protagonista di Affari al buio, trovato morto a Lake Havasu City il 22 aprile.. Le indagini della polizia di Arizona ipotizzano un gesto autoinflitto dopo un ferimento alla testa.. L’abitazione di Chandler Drive a Lake Havasu City è stata teatro di un evento drammatico intorno alle ore 02:00 di mercoledì 22 aprile 2026, quando le autorità hanno scoperto il corpo senza vita di Darrell Sheets, noto protagonista del programma televisivo Affari al buio. Il decesso della star di 67 anni, avvenuto nella sua residenza in Arizona, sembra essere riconducibile a una ferita da arma da fuoco inflitta alla testa. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Lake Havasu City sono intervenuti nel isolato 1500 dopo una segnalazione che riguardava proprio la presenza di un uomo deceduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arizona, omicidio shock: ucciso il volto di Affari al buio

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