Nella giornata di oggi si è verificato un episodio in cui un cartello è stato rubato da un balcone. Il proprietario ha dichiarato che il cartello è stato strappato e che presto sarà sostituito. Nel frattempo, un musicista ha riferito che i riff delle chitarre elettriche gli causano insonnia, descrivendoli come degli schiaffi.

Per lui i ’riff’ delle chitarre elettriche, oltre a causargli delle notti insonni, sono come degli schiaffi. Al punto che l’ex medico chirurgo Carmelo Cocuzza, stanco dei concerti in piazza Ariostea, è diventato famoso per aver collocato uno striscione contro il primo cittadino Alan Fabbri. "Sindaco quando la smetterai di disturbare?", la frase scritta a caratteri cubitali, che per quasi tre anni, ha campeggiato sul balcone della sua casa, a pochi metri dal monumento del poeta. Fino a quando, sabato scorso, i ladri hanno strappato lo striscione fissato con delle fascette da elettricista. Cocuzza, 77 anni, sposato e padre di un figlio, ha subito sporto denuncia per il furto e ora attende di vedere le registrazioni delle telecamere per cercare di identificare l’autore o gli autori della razzia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ariostea, rubato il cartello: "Strappato dal balcone. Ma lo sostituirò presto"

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