Elettra Lamborghini e il capezzolo strappato dal piercing Paolo Giausa | Scotch non igienico ma può rifarlo

Paolo Giausa, professionista del piercing noto sui social, ha commentato l’incidente che ha coinvolto una cantante famosa, il cui piercing al capezzolo si è strappato. Giausa ha spiegato che il metodo di fissaggio con lo scotch non è igienico e non viene raccomandato per la riparazione di traumi di questo tipo. Ha però aggiunto che, in futuro, il piercing potrebbe essere rifatto correttamente.

Paolo Giausa, piercer e volto noto di Instagram e TikTok, spiega a Fanpage come gestire correttamente un trauma da strappo derivato dai piercing come quello al capezzolo di Elettra Lamborghini, che di certo non prevede l'uso dello scotch. L'esperto illustra i rischi di infezione dei gioielli genitali e la gestione dei microdermal con diamanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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