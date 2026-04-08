Il mondo enogastronomico si dà appuntamento in piazza Ariostea | c' è lo street food

Nel fine settimana dopo Pasqua, piazza Ariostea a Ferrara ospita l’International Street Food Italia, un evento di tre giorni dedicato allo street food. Sono presenti più di 30 postazioni con una vasta offerta di cibo e bevande, approfittando delle temperature primaverili. L’iniziativa si svolge all’aperto, offrendo ai visitatori l’opportunità di gustare specialità enogastronomiche in un contesto informale e conviviale.

Tre giorni per mangiare e bere all’aria aperta. Sfruttando l’ondata di caldo primaverile, nel fine settimana post Pasqua arriva a Ferrara l’International Street Food Italia, con oltre 30 postazioni. Da venerdì 10 a domenica 12, infatti, piazza Ariostea sarà la sede dell’evento enogastronomico capace di coniugare cibo ‘da strada’ con le migliori bevande. Venerdì 10, la kermesse sarà aperta al pubblico dalle 18 alle 24, mentre sabato 11 e domenica 12 l’evento inizierà già alle 12, per dare modo a cittadini e turisti di apprezzare le specialità anche a pranzo. Saranno presenti le birre artigianali di microbirrifici d’Italia e del mondo, dolci tipici della tradizione nazionale ed internazionale, oltre a decine di pietanze provenienti da ogni angolo della Terra. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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