Ariano Irpino | memoria storia e creatività nel progetto didattico promosso da Sante Spine APS

Ariano Irpino ospita un nuovo progetto didattico promosso dall'Associazione Sante Spine APS, realizzato in collaborazione con un istituto scolastico locale. Il progetto si concentra sulla memoria e la storia del territorio, coinvolgendo studenti e insegnanti in attività che combinano aspetti creativi e culturali. L'obiettivo è favorire la conoscenza delle radici storiche della zona attraverso metodi educativi innovativi e pratici.

Memoria, storia e creatività nel nuovo progetto didattico promosso dall'Associazione Sante Spine APS, in collaborazione con l' I.C. Don Milani.Un viaggio nel MedioevoDomani sarà presentato un percorso speciale per far conoscere agli studenti la storia medievale della città di Ariano. Protagonista.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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