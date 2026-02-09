Panathlon Ariano Irpino | lo sport come antidoto alla violenza con il progetto Edu…Kick

Il Panathlon di Ariano Irpino porta avanti un progetto che unisce sport e educazione contro la violenza. Il 19 febbraio si terrà “Edu…Kick”, un evento dedicato a insegnare ai giovani come gestire le emozioni attraverso gli sport da combattimento. L’obiettivo è usare lo sport come strumento di prevenzione e responsabilità sociale, offrendo ai ragazzi un’alternativa sana e costruttiva.

Ariano Irpino – Lo sport come strumento educativo, di prevenzione e di responsabilità sociale. È questo il messaggio al centro di “Edu.Kick – La gestione delle emozioni attraverso gli sport da combattimento”, l’iniziativa promossa dal Panathlon Club di Ariano Irpino, in programma il 19 febbraio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Ariano Irpino “Neanche con una rosa”, lo sport come argine alla violenza di genere. Il progetto ACSI Il progetto “Neanche con una rosa”, promosso da ACSI e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si propone di combattere la violenza di genere attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino, ferito lo sposo Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incendio si è sviluppato nella hall dell’hotel Kristall Palace, a seguito di un incidente con le fontane luminose sulla torta nuziale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ariano Irpino Argomenti discussi: Panathlon Ariano Irpino: lo sport come antidoto alla violenza con il progetto Edu…Kick; Teatro, sul palcoscenico la storia della presa di Ariano Irpino. Nuova edizione dell’evento promosso dal Vespa Club Perugia, con il patrocinio del Comune, Vespa Club D’Italia e con il supporto di Aci Perugia e Panathlon Club Perugia. Saet Umbria ‘main sponsor’. Quasi quaranta i modelli in esposizione dal 29 gennaio facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.