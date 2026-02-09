Panathlon Ariano Irpino | lo sport come antidoto alla violenza con il progetto Edu…Kick

Il Panathlon di Ariano Irpino porta avanti un progetto che unisce sport e educazione contro la violenza. Il 19 febbraio si terrà “Edu…Kick”, un evento dedicato a insegnare ai giovani come gestire le emozioni attraverso gli sport da combattimento. L’obiettivo è usare lo sport come strumento di prevenzione e responsabilità sociale, offrendo ai ragazzi un’alternativa sana e costruttiva.

Ariano Irpino – Lo sport come strumento educativo, di prevenzione e di responsabilità sociale. È questo il messaggio al centro di “Edu.Kick – La gestione delle emozioni attraverso gli sport da combattimento”, l’iniziativa promossa dal Panathlon Club di Ariano Irpino, in programma il 19 febbraio.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

