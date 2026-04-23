Domenica 26 aprile alle 14:30 si terrà la partita tra Arezzo e Torre. Prima del calcio d'inizio, il cantante Pau dei Negrita ha intrattenuto i presenti con un'esibizione che ha animato il pre-gara. La manifestazione si svolge allo stadio locale, dove si attendono numerosi tifosi per sostenere le rispettive squadre. La gara rientra nel campionato regionale e si svolgerà su un campo in buone condizioni.

Arezzo, 23 aprile 2026 – In occasione della gara Arezzo–Torre s, in programma domenica 26 aprile alle ore 14:30, la S.S. Arezzo e Unoaerre comunicano che, prima dell’inizio della partita, si terrà un breve momento istituzionale dedicato al centenario dell’azienda, storica eccellenza del territorio e main sponsor del club. Per celebrare questo importante traguardo, Unoaerre – insieme a MenGo Fest, We Agency e Rever – ha previsto un intervento musicale a cura di PAU dei Negrita, che proporrà un accompagnamento sonoro da bordo campo all’interno di un format rispettoso del contesto sportivo. L’iniziativa, autorizzata e organizzata in pieno coordinamento con la società, non interferirà in alcun modo con la preparazione della squadra, con le attività pre?gara o con le procedure operative previste.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo-Torres, Pau dei Negrita anima il pre gara

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