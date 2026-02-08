Il Pre-Carnival Party del MiBe si è trasformato in un palcoscenico per l’anima

Il “Pre-Carnival Party” organizzato al MiBe si è trasformato in molto più di una semplice festa. Il 7 febbraio, studenti e insegnanti si sono riuniti nel liceo artistico, musicale e coreutico di Misticoni-Bellisario per un pomeriggio all’insegna della musica, dell’arte e della voglia di stare insieme. I rappresentanti d’istituto Mattia Belfiore, Luce Ciccotelli, Barbara Francavillese, Alessandro Laudato ed Elisa Yang hanno deciso di mettere in piedi un evento che fosse anche un modo per esprimere se stessi. La scuola

Il 7 febbraio i rappresentanti d'istituto del liceo artistico, musicale e coreutico MiBe (Misticoni-Bellisario) Mattia Belfiore, Luce Ciccotelli, Barbara Francavillese, Alessandro Laudato e Elisa Yang, hanno organizzato nella scuola il "Pre-Carnival Party" che non è stato solo un giorno di.

