Poker con vista serie B L’Arezzo travolge il Pineto Ora la Torres per sognare

L’Arezzo ha conquistato una vittoria netta contro il Pineto, portando a casa un risultato che avvicina la squadra alla promozione in Serie B. La partita si è svolta sulla costa adriatica, dove i toscani hanno segnato quattro gol senza subire reti. Ora, con questa prestazione, l’Arezzo si prepara ad affrontare la prossima sfida contro la Torres, mantenendo vive le speranze di salire di categoria.

Profumo di B in riva all’Adriatico per l’Arezzo che cala il poker a Pineto e compie un altro passo decisivo verso l’obiettivo. Vittoria fondamentale per il Cavallino che adesso è atteso all’ultimo atto per la promozione: battere domenica la Torres per festeggiare il ritorno nella serie cadetta. Nessuna sorpresa al "Del Duca" dove l’Ascoli batte il Guidonia rimandando il verdetto finale agli ultimi novanta minuti come era nelle previsioni. Le due contendenti ci arrivano a appaiate a quota 77, ma gli amaranto saranno padroni del proprio destino in virtù del vantaggio degli scontri diretti. Una prestazione pienamente convincente e con una perfetta interpretazione della gara che arriva al termine di una settimana di grande tensione con il caso Ternana che aveva catalizzato l’attenzione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poker con vista serie B. L’Arezzo travolge il Pineto. Ora la Torres per sognare Notizie correlate L'Arezzo cala il poker a Pineto: passo decisivo per l’obiettivo serie BArezzo, 18 aprile 2026 – Profumo di B in riva all'Adriatico per l'Arezzo che cala il poker a Pineto e compie un altro passo decisivo verso... L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d’autore per la Pianese, cade ancora il PontederaTra corsa promozione e rassegnazione: le formazioni toscane chiudono un turno denso di emozioni, confermando le gerarchie di una classifica ormai... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Juve Stabia - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Playoff Juniores : Poker di emozioni . Il Selargius con un piede e mezzo nei quarti ; A.Porto Rotondo di misura; Capolavoro Sarri, la Lazio firma un poker da record al Maradona: Napoli mai così sterile a Fuorigrotta, il dato; L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d’autore per la Pianese, cade ancora il Pontedera. Poker con vista serie B. L’Arezzo travolge il Pineto. Ora la Torres per sognareSuper Ionita, Arena, Pattarello e Tavernelli protagonisti del largo successo. Anche l’Ascoli vince e gli amaranto ora devono battere i sardi per la festa. sport.quotidiano.net Poker dell'Arezzo a Pineto x.com Leggi su Tgr Abruzzo Poker dell'Arezzo a Pineto La capolista si sbarazza agevolmente dei padroni di casa nettamente inferiori agli uomini di Bucchi facebook