Arezzo e Ravenna si affrontano in una partita decisiva, con lo stadio completamente esaurito e una giornata da record. L’Arezzo punta a chiudere i giochi per la promozione, mentre il Ravenna cerca di rimettere in discussione la leadership in classifica. La sfida si svolge davanti a un pubblico numeroso, con le due squadre pronte a dare battaglia sul campo.

Arezzo, 1 marzo 2026 – L’Arezzo vuol mettere un’ipoteca definitiva sulla vittoria del campionato, il Ravenna per riaprire con prepotenza la corsa al primo posto e scompaginare i piani della capolista. Si annuncia un pomeriggio caldo, anzi caldissimo, sotto il cielo del Comunale dove va in scena lo scontro diretto tra le prime due della classe, un appuntamento che l’intera città attende con il fiato sospeso da settimane. Saranno poco meno di 8mila gli spettatori assiepati sugli spalti, un colpo d’occhio da categorie superiori, di cui circa 500 nel settore ospiti, pronti a far sentire la propria voce a fare da cornice a novanta minuti che potrebbero indirizzare definitivamente la lotta al vertice oppure rendere il cammino verso la promozione ancora più elettrizzante, incerto e spigoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo-Ravenna, amaranto al match point per la B. Stadio esaurito, giornata da record

Arezzo da record: espugnato anche Gubbio, amaranto a +7 verso il big match

Giornata amaranto per il big match con il Ravenna. Come e dove acquistare i biglietti

