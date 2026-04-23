Un incidente si è verificato oggi nel Comune di Arezzo, quando un uomo è rimasto sotto un trattore mentre stava tagliando l’erba. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 19:12 su richiesta della Centrale Operativa Emergenza Sanitaria. L’intervento è avvenuto nella località Castelsecco, ma nonostante i soccorsi, l’uomo ha perso la vita.

Durante delle operazioni di giardinaggio in ambiente impervio su terreno di proprietà, il conducente di un trattorino rasaerba si ribaltava rimanendovi coinvolto: all’arrivo sul posto della Squadra VF i soccorritori dell’ambulanza stavano già praticando le manovre di rianimazione, proseguite finché il medico ne ha constatato la morte. Sul posto due pattuglie della Polizia di Stato ed una della Polizia Locale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: muore sotto il trattore mentre taglia l’erba

Notizie correlate

Frosinone, si ribalta col trattore mentre taglia l’erba: morto Franco GasponiFranco Gasponi aveva 86 anni e stava tagliando l'erba in un terreno di sua proprietà a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, quando è...

Malore mentre è alla guida del trattore, muore un uomoUn uomo di 69 anni di Monte San Biagio ha perso la vita mentre si trovava alla guida del suo trattore.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Morte paziente. Medico va a processo; Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip | Libero Quotidiano.it; Sport responsabilità e impegno civile raccontati da Damiano Tommasi.

Arezzo: muore sotto il trattore mentre taglia l’erbaAREZZO - I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede Centrale sono intervenuti alle ore 19:12 di oggi 23 aprile 2026 con una squadra per soccorso a ... firenzepost.it

Chiesa della Collegiata Castiglion Fiorentino Arezzo #Gianfranco Bardelli - facebook.com facebook